Badenoch: Lammy Trump'tan özür dileyebilir mi?

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İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin geçmişte ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a yönelik 'Neo-Nazi sempatizanı" ve "uluslararası düzene tehdit" açıklamalarını hatırlatarak, "(Lammy) özür dileyecek mi yoksa Başbakan onun yerine mi özür dileyecek?" diye sordu.

İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda Badenoch, ilk kez ana muhalefet ve Muhafazakar Parti lideri olarak söz aldı.

Badenoch, ilk konuşmasında, Dışişleri Bakanı Lammy'nin geçmişte Trump hakkında kullandığı, "Trump sadece kadın düşmanı neo-Nazi sempatizanı sosyopat değil, aynı zamanda uluslararası düzene bir tehdittir." ifadelerini hatırlattı.

Ana muhalefetin yeni lideri Badenoch, Başbakan Keir Starmer'a, "(Lammy) özür dileyecek mi yoksa Başbakan onun yerine mi özür dileyecek?" diye sordu.

Starmer bu soruya, "Dışişleri Bakanı ve ben, başkan seçilen Trump'la birkaç hafta önce akşam yemeğinde bir araya geldik. Birkaç saat boyunca küresel seviyede önemli bazı konuları tartıştık. Çok yapıcı bir görüşmeydi." şeklinde yanıt verdi.

Badenoch, bu yanıt karşısında Starmer'ı Lammy'nin ifadelerine karşı açıklama yapmamakla eleştirdi.

Geçmişte İşçi Partililerin Trump'ın İngiltere Parlamentosuna hitap etmesini engellemek üzere hazırlanan önergeye imza attığını belirten Badenoch, "Avam Kamarası Başkanı'ndan Trump'a bir sonraki İngiltere gezisinde parlamentoya hitap etmesi için davet göndermesini isteyecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Starmer cevabında, dünyanın geçmişten daha kırılgan bir halde olduğunu belirterek, "Çok zorlu şartlar altında kurulmuş güçlü ABD-İngiltere ilişkilerini daha da güçlü hale getirmek çok önemlidir. Dört aydır yaptığımız gibi güvenlik, ekonomi ve küresel çatışmalar konusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Soruları yanıtlamıyor, sadece yetkililerin onun için hazırladığı metni okuyor." sözleriyle Starmer'ı eleştiren Badenoch, Trump'ın yabancı mallara gümrük vergilerine artırma sözüne işaret etti.

Bu durumun İngiltere'deki üreticileri tehdit edecek bir gelişme olacağını söyleyen Badenoch, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle başlayan ABD'yle yeni Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin devam edip etmeyeceğini sordu.

Starmer, bu konunun Trump göreve geldiğinde görüşüleceğini belirtirken, Badenoch ise "Görüştük, görüştük, görüştük, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Hiçbir planı yok. İlişkileri daha da güçlendirmek için hiçbir planı yok." sözleriyle Starmer'a tepki gösterdi.