Badenoch: Lammy Trump'tan özür dileyebilir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Badenoch: Lammy Trump'tan özür dileyebilir mi?

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Dışişleri Bakanı Lammy'nin Trump hakkındaki sözlerini gündeme getirdi.

06.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Dışişleri Bakanı David Lammy'nin geçmişte ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a yönelik 'Neo-Nazi sempatizanı" ve "uluslararası düzene tehdit" açıklamalarını hatırlatarak, "(Lammy) özür dileyecek mi yoksa Başbakan onun yerine mi özür dileyecek?" diye sordu.

İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda Badenoch, ilk kez ana muhalefet ve Muhafazakar Parti lideri olarak söz aldı.

Badenoch, ilk konuşmasında, Dışişleri Bakanı Lammy'nin geçmişte Trump hakkında kullandığı, "Trump sadece kadın düşmanı neo-Nazi sempatizanı sosyopat değil, aynı zamanda uluslararası düzene bir tehdittir." ifadelerini hatırlattı.

Ana muhalefetin yeni lideri Badenoch, Başbakan Keir Starmer'a, "(Lammy) özür dileyecek mi yoksa Başbakan onun yerine mi özür dileyecek?" diye sordu.

Starmer bu soruya, "Dışişleri Bakanı ve ben, başkan seçilen Trump'la birkaç hafta önce akşam yemeğinde bir araya geldik. Birkaç saat boyunca küresel seviyede önemli bazı konuları tartıştık. Çok yapıcı bir görüşmeydi." şeklinde yanıt verdi.

Badenoch, bu yanıt karşısında Starmer'ı Lammy'nin ifadelerine karşı açıklama yapmamakla eleştirdi.

Geçmişte İşçi Partililerin Trump'ın İngiltere Parlamentosuna hitap etmesini engellemek üzere hazırlanan önergeye imza attığını belirten Badenoch, "Avam Kamarası Başkanı'ndan Trump'a bir sonraki İngiltere gezisinde parlamentoya hitap etmesi için davet göndermesini isteyecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Starmer cevabında, dünyanın geçmişten daha kırılgan bir halde olduğunu belirterek, "Çok zorlu şartlar altında kurulmuş güçlü ABD-İngiltere ilişkilerini daha da güçlü hale getirmek çok önemlidir. Dört aydır yaptığımız gibi güvenlik, ekonomi ve küresel çatışmalar konusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Soruları yanıtlamıyor, sadece yetkililerin onun için hazırladığı metni okuyor." sözleriyle Starmer'ı eleştiren Badenoch, Trump'ın yabancı mallara gümrük vergilerine artırma sözüne işaret etti.

Bu durumun İngiltere'deki üreticileri tehdit edecek bir gelişme olacağını söyleyen Badenoch, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle başlayan ABD'yle yeni Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin devam edip etmeyeceğini sordu.

Starmer, bu konunun Trump göreve geldiğinde görüşüleceğini belirtirken, Badenoch ise "Görüştük, görüştük, görüştük, konuştuk, konuştuk, konuştuk. Hiçbir planı yok. İlişkileri daha da güçlendirmek için hiçbir planı yok." sözleriyle Starmer'a tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Badenoch: Lammy Trump'tan özür dileyebilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: Badenoch: Lammy Trump'tan özür dileyebilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.