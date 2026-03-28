BAE'de Balistik Füze İhalesi: 6 Yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri???????, başkent Abu Dabi'ye atılan bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları sebebiyle üçüncü kez yangın çıktığını ve olayda yaralı sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi başarıyla engellediği ancak müdahale sonrası düşen şarapnel parçalarının Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yanı sıra Pakistan uyruklu bir kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında üçüncü bir noktada yangın çıktığı ifade edilirken, çıkan yangınların hepsinin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İran'dan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini ve hava savunma sisteminin saldırıları önlemeye çalıştığını duyurmuştu.