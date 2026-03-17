BAE'de İHA Saldırısı: Yangın Çıktı

17.03.2026 04:38
Füceyre'deki petrol bölgesine yapılan İHA saldırısında yangın çıktı, can kaybı yok.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı.

İHA'nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı BAE kısa bir süre önce, hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile İHA saldırılarını engellemeye çalıştığını açıklamıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Advertisement
