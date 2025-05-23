BAE'de Yapay Zeka Projesi: Stargate BAE Başlatıldı

ABU DABİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, ülkedeki yapay zeka altyapısını önemli ölçüde güçlendirmeyi amaçlayan "Stargate BAE" projesi başlatıldı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın perşembe günü bildirdiğine göre projeyi başlatan küresel konsorsiyum, OpenAI, Oracle, Nvidia, Cisco ve SoftBank Group ve BAE merkezli G42'den oluşuyor.

İlk aşama olarak Abu Dabi'de 1 gigavat kapasiteli yapay zeka altyapı kümesi kurulacak ve bu yeni kurulan BAE-ABD Yapay Zeka Yerleşkesi'nin çekirdeğini oluşturacak. Yerleşke, kapasiteyi 5 gigavata kadar çıkarabilecek şekilde tasarlandı.

Altyapının inşasını G42 denetlerken, OpenAI ve Oracle ise operasyonları yönetecek. Cisco, sıfır güven temelli güvenlik sistemleri ve yapay zeka destekli ağ altyapısı sağlayacak. Öte yandan Nvidia, son teknoloji Grace Blackwell GB200 sistemlerini tedarik edecek, SoftBank ise geliştirme ve konuşlandırmayı destekleyecek.

Projenin öncelikle 2026 yılına kadar 200 megavatlık küme ile faaliyete başlaması bekleniyor. Projeyle yüksek performanslı bilgi işlem yetenekleri sunulması, veri işleme sürelerinin azaltılması ve artan küresel yapay zeka talebinin karşılanması planlanıyor.

"Stargate BAE'nin" yapay zeka inovasyonu için temel oluşturup BAE'nin uzun vadeli ulusal kalkınması ve ekonomik büyümesini desteklemesi hedefleniyor.

Proje duyurusu, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından Abu Dabi'de BAE-ABD Yapay Zeka Yerleşkesi'nin açılışının ardından yapıldı.