BAE'deki Hahamın Katil Zanlıları Türkiye'de Yakalandı - Son Dakika
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BAE'deki Hahamın Katil Zanlıları Türkiye'de Yakalandı

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, BAE'de öldürülen Haham Kogan'ın katil zanlıları İstanbul'da yakalandı.

27.11.2024 00:17
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldürüldüğü açıklanan İsrail/ Moldova vatandaşı Haham Tzvi Kogan'ın katil zanlıları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2020 yılından bu yana Dubai'de Koşer market işleten Haham Kogan'ı öldürdüğü açıklanan Özbekistan uyruklu 3 şüphelinin, ülkeden kaçtığının tespit edilmesi üzerine BAE hükümeti, Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine devreye giren MİT, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan zanlıların içinde bulunduğu uçağın İstanbul'a ineceğini belirleyen MİT, emniyetin ortak operasyonuyla şüphelilerin bindiği taksiyi adım adım izledi.

Trafik kontrolü esnasında durdurulan takside yakalanan Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33), BAE'ye iade edildi.

BAE'den Türkiye'ye teşekkür

BAE, söz konusu zanlıların iade edilmesinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden bir mesaj yayımladı.

BAE Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan taziye mesajında, "(BAE) Dışişleri Bakanlığı, faillerin yakalanmasında gösterdikleri işbirliği için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine içten teşekkürlerini sunar." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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