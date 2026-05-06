BAE Lideri Netanyahu ile Görüştü

06.05.2026 09:56
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, İran saldırıları sonrası Netanyahu ile dayanışma görüşmesi yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesine yönelik saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, ülkeye yönelik İran'ın sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Al Nahyan'ın, aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu bir dizi ülkenin liderleriyle telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde liderlerin BAE ile dayanışma mesajı verdiği, ülkenin güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik adımlara desteklerini ifade ettiği aktarıldı.

BAE liderinin, Netanyahu'nun yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştüğü kaydedildi.

BAE'ye saldırı

İran'dan önceki gün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu. BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Dün de BAE, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurmuş, İran Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

