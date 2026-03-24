Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE Ordusuna Mensup Sivil Hayatını Kaybetti

24.03.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn'deki operasyonda BAE ordusuna ait bir sivil hayatını kaybetti, yaralılar var.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, İran'ın saldırılarına karşı yürütülen savunma operasyonları sırasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusuna mensup bir sivilin hayatını kaybettiğini, her iki ülke ordusundan da yaralıların bulunduğunu duyurdu.

Savunma Kuvvetleri Komutanlığın Bahreyn resmi haber ajansında yer alan açıklamasında, "BAE ordusunda görevli Fas uyruklu bir sivilin 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn topraklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı Bahreyn askerleriyle omuz omuza görev yaptığı sırada hayatını kaybettiği" belirtildi.

Operasyonlar sırasında BAE ve Bahreyn ordusuna mensup bazı askerlerin de yaralandığı kaydedildi.

Komutanlık, yaralıların tahliye edilerek tedavi altına alındığını, bir çoğunun ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn'in güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanırken; vatandaşlara bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan edinmeleri çağrısı yapıldı.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de hayatını kaybeden kişinin BAE ordusunda çalışan Fas uyruklu bir sivil olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Bahreyn, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:49:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.