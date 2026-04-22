BAE ve İtalya'dan Savunma İşbirliği Anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İtalya, askeri alanlarda koordinasyonu güçlendirmeyi hedefleyen savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mubarek el-Mezuri, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki son gelişmelerin yanı sıra BAE ile İtalya arasındaki savunma ortaklığını güçlendirme olanakları ve askeri alanlarındaki işbirliği ele alındı.

Güncel güvenlik zorluklarını gözden geçiren Mezrui ve Crosetto, güvenlik ile istikrarın sağlanması yönündeki çabaları destekleyecek koordinasyon ve ortak işbirliğinin sürdürülmesinin önemini görüştü.

Mezrui ve Crosetto görüşmesinde ayrıca, BAE ile İtalya ilişkilerini ileriye taşıyamaya katkı sunacak askeri alanlarındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hedefleyen savunma işbirliği anlaşması imzalandı.