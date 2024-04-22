Bafra\'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Başladı

Eskişehir'de Suça Sürüklenen Çocuklar ve Şiddet Mağduru Kadınlar İçin İş ve Meslek Projesi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde geliştirilen bir proje ile suça sürüklenen çocuklar ve şiddet mağduru kadınlar için iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yapılacak. Proje kapsamında adli süreçlere dahil olan kadın ve çocukların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteği sağlanacak, çocuklar spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecek ve kadınlar istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amaçlanacak.