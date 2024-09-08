Bafra\'da Şok Denetim Uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde asayiş ve trafik yönünden denetimler gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamunun huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç olaylarının engellenmesi amacıyla "şok" uygulama yaptı.
Bafra Asayiş Büro Amirliği, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda, 10 açık iş yeri, 3 park denetlenerek 240 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Trafik yönünden 59 araç kontrol edilirken, 4 araç sürücüsüne 3 bin 576 lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, yapılan kontrollerde 1 yoklama kaçağı yakalandı.
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