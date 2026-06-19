Bafra\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 8 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası bulunan O.T'yi (37) Kuşcular Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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