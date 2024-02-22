Bafra'da firari hükümlü yakalandı, uyuşturucu da ele geçirildi - Son Dakika
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Bafra'da firari hükümlü yakalandı, uyuşturucu da ele geçirildi

Bafra\'da firari hükümlü yakalandı, uyuşturucu da ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalama sırasında yapılan aramada 49 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Hükümlü, cezaevine gönderilirken aynı zamanda uyuşturucu ticareti suçundan da işlem yapıldı.

22.02.2024 17:15
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D'yi (50) Kavakpınar Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

İkamette yapılan aramada 49 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi de ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Öte yandan R.D. hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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