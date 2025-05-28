Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.D'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlünün ikametinde yapılan aramada 20,97 gram sentetik uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
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