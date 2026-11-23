Bafra'da iki aracın hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra'da dün Altınyaprak Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Alevler yanındaki araca da sıçradı; itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iki araç hasar gördü.
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki araca sıçradı.
Alınan bilgiye göre, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu 1. Sokak'ta dün H.İ.P'ye (51) ait 55 APU 373 plakalı otomobilin motor kısmında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yanında park halinde bulunan B.U'ya (20) ait 55 AUG 859 plakalı araca da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki araçta da hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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