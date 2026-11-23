Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki araca sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu 1. Sokak'ta dün H.İ.P'ye (51) ait 55 APU 373 plakalı otomobilin motor kısmında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yanında park halinde bulunan B.U'ya (20) ait 55 AUG 859 plakalı araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki araçta da hasar meydana geldi.