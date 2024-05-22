Samsun Bafra'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek - Son Dakika
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Samsun Bafra'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek

Samsun Bafra\'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangın sonucu hasar gören çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı yapılacak. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, zarar verenlerin tespit edilip cezalandırılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

22.05.2024 09:19
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Samsun'un Bafra ilçesinde kamu mallarına zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Parkı köşesinde yer alan çöp konteynerinde çıkan yangının Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, aynı caddede bulunan bir başka konteynerin ise araç çapması sonucu hasar gördüğü belirtildi.

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hasar gören konteynerlerin bakım ve onarımı yapacağı aktarılan açıklamada, ardından yeniden yeniden kullanıma sunulacakları kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kamu malına bilerek zarar vermenin kul hakkına girmek olduğuna işaret ederek, "Bafra genelinde hemşehrilerimizin kullanımına sunulan çöp konteynerlerine, parklarımızda bulunan banklara, oturma yerlerine verilen zarar, bizleri vicdanen üzmektedir. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle iş birliği içerisinde suçluların tespit edilip cezalandırılması için gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hamit Kılıç, Samsun, Bafra, Çevre, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek - Son Dakika

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