Bafra\'da Öğrenciler İftar Programında Buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra Gençlik Merkezi ve İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülen ÇEDES projesine dahil olan öğrenciler için Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde iftar düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda genç öğrenciler dua ederek ilahiler seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, ramazan ayının manevi ikliminde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu iftar programı birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olur inşallah. Katılım sağlayan herkese ve ikramlarından dolayı Bafra Belediyesine teşekkür ederim." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise manevi emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Programa İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Barut, ÇEDES İlçe Koordinatörü Nihat Özcan, Bafra Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Levent Gök, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.