Bafra'da Orman Yangını: 15 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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Bafra'da Orman Yangını: 15 Dönüm Zarar Gördü

Bafra\'da Orman Yangını: 15 Dönüm Zarar Gördü
02.07.2026 19:54
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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan orman yangınında 15 dönüm alan etkilendi, müdahale devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından 15 dönüm alan etkilendi.

İlçeye bağlı Elalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan ise 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 pikap ile orman işçileri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına diğer kurumlardan gelen 25 personel ile 50 gönüllü vatandaş da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'da Orman Yangını: 15 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika

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