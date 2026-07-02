Bafra\'da Orman Yangını: 15 Dönüm Zarar Gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından 15 dönüm alan etkilendi.

İlçeye bağlı Elalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan helikopter, karadan ise 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 pikap ile orman işçileri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına diğer kurumlardan gelen 25 personel ile 50 gönüllü vatandaş da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.