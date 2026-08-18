Bafra'da Otomobilde Yangın Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde LPG kaynaklı otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emirefendi Mahallesi Süleyman Türk Caddesi'nde F.K'ye ait otomobilin motor bölümünde LPG kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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