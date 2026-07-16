Bafra\'da Park Halindeki Kamyon Yandı

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta park halinde bulunan 55 JL 021 plakalı kamyonun ön kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan yüksek ısıdan ötürü, kamyonun yakınında park halinde olan bir minibüsün camı da zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında kamyonda ve minibüste hasar meydana geldi.