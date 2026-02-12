Bafra'da Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bafra'da Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri

Bafra\'da Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri
12.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da fırın ve kasaplara yönelik denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi, 2 fırına ceza verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde ramazan ayı öncesinde fırın ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve mahallelerde faaliyet gösteren 22 kasap incelendi.

Et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğu, iş yeri ruhsatı ve satış alanlarının hijyen koşullarının kontrol edildiği denetimde olumsuzluğa rastlanmadı.

İlçede hizmet veren 48 fırının da incelendiği denetimde gıda hijyeni, gramaj, yetki ve fiyat tarifesi yönünden yapılan kontrolde mevzuata aykırı hareket eden 2 fırına cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında el konulan düşük gramajlı ekmekler, Bafra Belediyesi Aşevine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayının huzur içinde yaşanması için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Denetimlerin hem esnafın haklarını hem de toplum sağlığını koruduğunu vurgulayan Kılıç,"Ramazanın bereketini vatandaşlarımızın güvenle yaşaması için sahadayız. Denetimlerimizle hem esnafımızın haksız ithamla karşılaşmasını önlüyor hem de olumsuzluğa izin vermiyoruz. Tüm imkanlarımızla sahada olmaya, vatandaşlarımızın kapısını çalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıç, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları, "444 55 69" numaralı hat üzerinden bildirebileceklerine işaret ederek, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:01:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.