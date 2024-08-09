Bafra\'da Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Hediyeler Verildi

Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde yaz Kur'an kursunu başarılı olarak tamamlayan öğrencilere hediyeler verildi.

Yaz Kur'an kursunda 5 ayrı sınıfta eğitim gören, 5 ila 17 yaş arası toplam 100 öğrenciye çeşitli hediyeler verilirken, birinci olan öğrencilere ise Bafra İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Abdülkadir Kılıç tarafından bisiklet taktim edildi.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Abdülkadir Kılıç burada, "01 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arası devam etmekte olan yaz Kur'an kurslarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın örgün eğitimleri içerisinde ilk safhayı oluşturmaktadır. Uzun dönem camilerde Kur'an öğretimi programları ve hafızlık eğitimleri için de hem hazırlık hem de bir tanışma safhası oluşturmaktadır." Dedi.

Kılıç, "Ayrıca ailelilerimize tavsiyemiz şudur, çocuklarımızın yaz Kur'an kurslarımızda edinmiş oldukları bilgi, görgü, kültür ve peygamber ahlakını daha da geliştirip milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bir vatandaş olmaları için uzun dönem okul eğitim öğretim döneminde de camilerimizde, Kur'an ve namazla irtibatının kesilmemesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Cami İmamı Fedai Köçmen'de, "Öğrencilerimize başarılarından dolayı her birini tebrik ederim. Dağıtacağımız hediyelerde bizleri destekleyen hayırsever mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkür ederim. Genç yaşta Kur'an okumayı başaran öğrencilerimize yaşamları boyunca mutluluklar dilerim." şeklinde konuştu.

Hacı Mahmut Sarı Cami'sinde düzenlenen programa öğrenci velileri katılım sağladı.