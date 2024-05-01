Bafra\'da yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü

Samsun'un Bafra ilçesinde yol verme meselesinden tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Çetinkaya Mahallesi'nde trafikte tartıştığı Semih A'yı silahla yaralayan Serkan K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bafra'da dün trafikte yol verme meselesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın ardından Serkan K, Semih A'yı tabancayla ateş edip yaralamıştı. Semih A. hastaneye kaldırılmış, Serkan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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