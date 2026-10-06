Bafra'ya Bakanlık hibesiyle 14,5 metreküplük çöp kamyonu kazandırıldı - Son Dakika
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Bafra'ya Bakanlık hibesiyle 14,5 metreküplük çöp kamyonu kazandırıldı

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Bafra Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibesiyle alınan 14,5 metreküplük çöp kamyonunu filosuna kattı. Yeni araç ilçe genelindeki temizlikte kullanılacak; Başkan Hamit Kılıç, kapasitenin artacağını söyleyip Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bafra Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna yeni çöp kamyonu ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe desteğiyle temin edilen 14,5 metreküp çöp toplama kapasitesine sahip araç, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarında kullanılacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, araç ve ekipman kapasitesini artırarak hizmet kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni aracın belediyenin temizlik hizmetlerindeki kapasitesine katkı sağlayacağını ifade eden Kılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sağlanan hibe desteği ile bir adet çöp kamyonunu Bafra'mıza kazandırdık. Araç filomuzun gücüne güç katacak ve hizmet kapasitemizi artıracak çöp kamyonunun Bafra'mıza hayırlı olmasını diliyor, destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bafra'ya Bakanlık hibesiyle 14,5 metreküplük çöp kamyonu kazandırıldı - Son Dakika
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