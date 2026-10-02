Bağcılar'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 9 yıldır aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 9 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı. Kardeşlerinin kimliklerini kullandığı ve imam nikahıyla yaşadığı kadının evinde kalan hükümlü, 30 Eylül'deki operasyonun ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, C.G'nin (49), "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 6 ayrı aranma kaydı bulunduğunu belirledi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 Aralık 2017'den beri aranan, 12 bin 500 lira para cezasına çarptırılan firari hükümlünün kardeşlerinin kimliklerini kullandığı ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının Bağcılar'daki evinde kaldığı tespit edildi.

Firari hükümlü, 30 Eylül'de eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
BağcılarGüvenlik3. SayfaGüncelEylülSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
13:54
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
13:47
Mardin Artuklu’da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Mardin Artuklu'da kaçırıldığı öne sürülen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:05:27. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 9 yıldır aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei