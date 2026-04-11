Bağcılar'da Hafızlık Töreni
Bağcılar'da Hafızlık Töreni

11.04.2026 17:53
Bağcılar'da 67 hafız, icazet belgelerini düzenlenen törenle aldı. Programda dualar yapıldı.

Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfınca, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Abdülhamid Han Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfını tebrik ederek, çocuklarını Kur'an-ı Kerim eğitim alması için gönderen ailelere de teşekkür etti.

Türkiye'de 4-6 yaş grubunda 225 bin civarında öğrencinin eğitim almaya devam ettiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Müslümanlar olarak kurtuluş için Kur'an-ı Kerim'e sarılmaktan başka çaremiz yok. Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine uyarak, onun ahlakıyla amel ederek, mütehallik olarak bir hayat yaşarsak, Müslümanlar olarak o zaman kurtulacağız. Geçmişte olduğu gibi izzetli Müslümanlar olarak dünyada huzur, barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın, ahirette de bizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eylesin diyorum. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün icazetlerini alacak olan hafız yavrularımızı da tebrik ediyorum."

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da hafızlık mertebesine gelen öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Hafızlığını tamamlayan 67 öğrenciye icazet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

Bağcılar, Kültür, Güncel, Son Dakika

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
