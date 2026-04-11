Bağcılar'da Hafızlık Töreni

Bağcılar'da, hafızlık eğitimini tamamlayan 67 öğrenci icazet belgelerini törenle aldı.

Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfınca, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Abdülhamid Han Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Bağcılar İlçe Müftülüğü ve Asımın Nesli Vakfını tebrik ederek, çocuklarını Kur'an-ı Kerim eğitim alması için gönderen ailelere de teşekkür etti.

Türkiye'de 4-6 yaş grubunda 225 bin civarında öğrencinin eğitim almaya devam ettiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Müslümanlar olarak kurtuluş için Kur'an-ı Kerim'e sarılmaktan başka çaremiz yok. Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine uyarak, onun ahlakıyla amel ederek, mütehallik olarak bir hayat yaşarsak, Müslümanlar olarak o zaman kurtulacağız. Geçmişte olduğu gibi izzetli Müslümanlar olarak dünyada huzur, barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın, ahirette de bizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eylesin diyorum. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün icazetlerini alacak olan hafız yavrularımızı da tebrik ediyorum."

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da hafızlık mertebesine gelen öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Hafızlığını tamamlayan 67 öğrenciye icazet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.