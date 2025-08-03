Bağcılar'da pikabın işçilerin kaldığı konteynere çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 HF 202 plakalı pikap, Kirazlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak 6 inşaat işçisinin kaldığı konteynere çarptı.
Kazada konteynerin içerisindeki 1 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, aracın sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın konteynere çarpması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Pikap Konteynere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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