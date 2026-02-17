Bağcılar\'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bağcılar'da, 4 katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki kumaş deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, birinci kattaki üretim kısmına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
