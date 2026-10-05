Bağcılar'da yanan taksinin sürücüsü alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi - Son Dakika
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Bağcılar'da yanan taksinin sürücüsü alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi

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Bağcılar\'da yanan taksinin sürücüsü alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi
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Bağcılar'da TEM'de Ankara istikametine giden taksinin motorundan alevler yükseldi ve itfaiye yangını söndürdü. Araçta büyük çapta hasar oluştu; alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü hastaneye götürüldü.

Bağcılar'da, seyir halindeyken yanan takside büyük çapta hasar meydana geldi.

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Özcan S'nin yönetimindeki taksinin motorundan alevler yükseldi.

Yangını gören diğer sürücülerin uyarısı üzerine taksici aracını durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen taksici, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu yanan taksinin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
OtomobilBağcılarİtfaiyeAnkaraGüncelOlaySon Dakika

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