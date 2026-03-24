Bağcılar'da Zehirlenme Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da Zehirlenme Olayı

24.03.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangın söndürme tüpü dolum tesisinde 8 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan etkilenerek zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanının hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, iş yerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KBRN, UMKE, itfaiye, emniyet ve zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli, 2'si iş yeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

Olay sonrasında iş yerinin mühürlenerek çevrede gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Zehirlenme Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 18:49:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Zehirlenme Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.