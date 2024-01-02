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Bağcılar ve Güngören'de Tehlikeli Sürüşler - Son Dakika
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Bağcılar ve Güngören'de Tehlikeli Sürüşler

Bağcılar'da otomobille drift yapan sürücü ve Güngören'de patenli genç, tehlikeye davetiye çıkardı. Her iki olay da cep telefonu kameralarına yansıdı.

02.01.2024 - 10:45,
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BAĞCILAR'da otomobille drift yapan sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı. Güngören'de ise, seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunan patenli genç, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuk yaptı. Her iki olay da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Köyiçi mevkiinde bir sürücü sokak arasında otomobille drift yaptı. Sokak arasındaki drift sırasında müzik sesini de açan sürücü çevredekileri rahatsız etti. Sürücünün tehlikeye davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Güngören'de ise patenle caddede dolaşan bir genç uzun süre seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak ilerledi. Yoğun trafiğe aldırış etmeyen gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Bağcılar ve Güngören\'de Tehlikeli Sürüşler
Kaynak: DHA
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Bağcılar, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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