Bağdat'ın Dora bölgesinde Şii milise ait silah deposu patladı, bölgede yangın çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde, Şii milis gruba ait silah ve mühimmatın bulunduğu depoda patlama meydana geldi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, Bağdat'ın Dora bölgesinde Şii milis gruba ait depoda bulunan silah ve mühimmatın patlaması sonucu çevrede şiddetli bir ses duyuldu.

Patlamanın ardından bölgede yangın çıkarken, yükselen dumanlar ve yangın anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Patlamanın nedeni ve olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.