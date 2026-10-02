Bağdat'ın Dora bölgesinde Şii milise ait silah deposu patladı, bölgede yangın çıktı

Bağdat'ın Dora bölgesinde Şii milise ait silah deposu patladı, bölgede yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde Şii milis gruba ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Irak basınına göre patlama çevrede şiddetli sesle duyuldu ve bölgede yangın çıkarken, olayın nedeni ve resmi makamların açıklaması henüz yok.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde, Şii milis gruba ait silah ve mühimmatın bulunduğu depoda patlama meydana geldi.
Irak basınında yer alan haberlere göre, Bağdat'ın Dora bölgesinde Şii milis gruba ait depoda bulunan silah ve mühimmatın patlaması sonucu çevrede şiddetli bir ses duyuldu.
Patlamanın ardından bölgede yangın çıkarken, yükselen dumanlar ve yangın anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Patlamanın nedeni ve olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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