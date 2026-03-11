Bağdat'ta ABD Diplomatik Tesisine İHA Saldırısı - Son Dakika
Bağdat'ta ABD Diplomatik Tesisine İHA Saldırısı

11.03.2026 13:09
Bağdat'ta ABD'ye ait diplomatik bir tesise İHA saldırısı düzenlendi, can kaybı yaşanmadı.

(ANKARA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'ye ait diplomatik bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

ABD'li yetkililere özel dahili bir güvenlik uyarısına dayandırılan haberlere göre, Bağdat Havalimanı yakınlarında bulunan ve ABD'li diplomatlar için önemli bir lojistik merkez olarak kullanılan Bağdat Diplomatik Destek Merkezi'ne bir İHA isabet etti. İHA'nın tesis içindeki bir gözetleme kulesinin yakınlarına düştüğü belirtildi. ABD merkezli Washington Post'un aktardığı bilgilere göre tesise doğru toplam altı İHA fırlatıldı; bunlardan beşi hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Saldırının, İran tarafından desteklenen silahlı grupların oluşturduğu Irak İslami Direnişi (IRI) çatısı altında faaliyet gösteren milisler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddia ediliyor. Söz konusu gruplar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından bölgedeki saldırılarını artırmıştı.

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin merkezi Erbil kentinin çevresinde de en az üç İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Olaylarda can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta ABD Diplomatik Tesisine İHA Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bağdat'ta ABD Diplomatik Tesisine İHA Saldırısı - Son Dakika
