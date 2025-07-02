Bağımlılıkla Mücadele Ziyareti Adıyaman'da

Adıyaman'da sanayi elçileri projesi kapsamında OSB'de bağımlılıkla mücadele ziyareti gerçekleştirildi.
Adıyaman'da, Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri Projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlar ile Halkbank Şube Müdürü ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri tanıtıldı.
Ücretsiz psikososyal destek sağlayan 115 Danışma Hattı'nın işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.
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