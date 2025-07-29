Bağımlılıkla Mücadelede Özel Sektör İşbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bağımlılıkla mücadelede özel sektörle işbirliğini kuvvetlendirerek, gençlerin ve ailelerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha kolay ulaşılabilir kılınmasını temin edecek mekanizmaların kurulması için gayret edeceklerini bildirdi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda uyuşturucu, tütün, alkol, dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi zararlı alışkanlıklara karşı aileyi, gençliği ve toplumun manevi bünyesini muhafaza etmeyi esas alan politikalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Bolat, bu mücadelede hükümet olarak yalnızca merkezi idareyle değil, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde eğitimden rehabilitasyona, farkındalık faaliyetlerinden dijital takip sistemlerine kadar tam kapsamlı adımlar atmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Bolat, bütün paydaşlarla uyum içerisinde çalışarak toplumsal sağlığı, nesillerin selameti ve devletin iktisadi istikbalini birlikte teminat altına alan köklü ve kalıcı politikalar üretmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bu hayati mücadelede özel sektörle işbirliğimizi kuvvetlendirerek, gençlerimizin ve ailelerimizin zararlı alışkanlıklardan korunmasına matuf eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha kolay ulaşılabilir kılınmasını temin edecek mekanizmaların kurulması için tüm kurumlarımız ve gücümüzle gayret edeceğiz."