Bağımlılıkla Mücadelede Sanat Sergisi

03.03.2026 17:41
Diyarbakır'da Yeşilay Haftası'nda bağımlılıkla mücadele edenlerin resimleri sergilendi.

Diyarbakır'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resimler sergilendi.

Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördükleri destekle bağımlılıktan kurtulanlar ile tedavisi süren danışanlar duygularını resmetti.

Hazırlanan resimler, merkez Sur ilçesindeki Saint George Kilisesi'nde düzenlenen "Bağımsızlığın Işığında Karma Sanat" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinde hayata geçirilen atölyelerde sanatın iyileştirici gücünü görünür kılmak istediklerini söyledi.

Sanatla danışanların ifade etmekte zorlandıkları duyguları güvenli, yargısız bir ortamda iç dünyalarıyla yeniden temas kurarak ve kendilerini yeniden inşa etmelerine imkan tanıdıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Sergimizin merkezinde yer alan lotus metaforu ise bu süreci simgeliyor. Zorlu ve çamurlu sulardan çıkarak ışığa yönelen lotus çiçeği gibi birey de yaşadığı güçlüklerin içinden geçerek yeniden filizlenebilir. Sergideki her eser umudun, iradenin ve yeniden hayata başlayabilme cesaretinin somut bir yansımasıdır. Bu sergi bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir tedavi süreci olmadığını, aynı zamanda insanın kendini keşfetmesini ve topluma yeniden güçlü bir şekilde katılma yolculuğunu göstermektedir. Ne kadar çok hayata dokunabilirsek o kadar güçlü bir toplum inşa edebiliriz. Buna inanıyoruz. Bu sergi ile danışanlarımızın emeklerini görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun her insan yeniden başlayabilir ve kendi hikayesini yeniden yazabilir."

Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Muhammed Enes İmert ise danışanlarının bağımlılıktan kurtulmak için çok zorlu yollardan geçtiğini belirtti.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi sanat eğitmeni Nazlı Ergen Çetinkaya da sergide, danışanlarıyla yaptıkları 70 eserin sergilendiğini ifade etti.

Çetinkaya, "Her danışanın yaptığı fırça vuruşuyla bağımsızlığa olan inançlarını görüyoruz. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Serginin danışanların elinden gerçekleşmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Sergimiz 6 Mart'a kadar açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

