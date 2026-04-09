BTP, Haydar Baş'ı Vefatının 6. Yılında Anacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), kurucu lideri Haydar Baş'ı vefatının 6. yılında çeşitli etkinliklerle anacak. BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, 10-17 Nisan'ı anma haftası ilan ettiklerini belirterek, 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde etkinlikler düzenleneceğini, Kur'an tilavetleri ve mevlitler okunacağını açıkladı.

Etkinliklerde Haydar Baş'ın fikirleri ele alınacak, özellikle 'Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt'tir' fikri ve Milli Ekonomi Modeli'nin bir parçası olan milli paralarla ticaret konuları işlenecek. Önder, bu yılki anma programlarında bu fikirleri özellikle vurgulayacaklarını söyledi.

14 Nisan Salı günü İstanbul Cevahir Kongre Merkezi'nde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katılımıyla geniş kapsamlı bir anma programı düzenlenecek. Önder, Haydar Baş'ın milli paralarla ticaret fikrini 2005'te ilk kez dile getirdiğini ve bu fikrin BRICS ülkelerinin şekillenmesine neden olduğunu belirtti.

Ayrıca, emperyalizmin bölgedeki hedeflerinden biri olan Şii-Sünni ayrımına karşı Baş'ın 'Ehl-i Beyt etrafında buluşma' çağrısının önemini vurguladı. Bu kapsamda on binlerce sayfalık Ehl-i Beyt külliyatı yazıldığını ve konferanslar düzenlendiğini ifade etti.