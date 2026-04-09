BTP, Haydar Baş'ı Vefatının 6. Yılında Anacak

09.04.2026 15:09
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), kurucu lideri Haydar Baş'ı vefatının 6. yılında çeşitli etkinliklerle anacak. BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, 10-17 Nisan'ı anma haftası ilan ettiklerini belirterek, 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde etkinlikler düzenleneceğini, Kur'an tilavetleri ve mevlitler okunacağını açıkladı.

Etkinliklerde Haydar Baş'ın fikirleri ele alınacak, özellikle 'Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt'tir' fikri ve Milli Ekonomi Modeli'nin bir parçası olan milli paralarla ticaret konuları işlenecek. Önder, bu yılki anma programlarında bu fikirleri özellikle vurgulayacaklarını söyledi.

14 Nisan Salı günü İstanbul Cevahir Kongre Merkezi'nde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katılımıyla geniş kapsamlı bir anma programı düzenlenecek. Önder, Haydar Baş'ın milli paralarla ticaret fikrini 2005'te ilk kez dile getirdiğini ve bu fikrin BRICS ülkelerinin şekillenmesine neden olduğunu belirtti.

Ayrıca, emperyalizmin bölgedeki hedeflerinden biri olan Şii-Sünni ayrımına karşı Baş'ın 'Ehl-i Beyt etrafında buluşma' çağrısının önemini vurguladı. Bu kapsamda on binlerce sayfalık Ehl-i Beyt külliyatı yazıldığını ve konferanslar düzenlendiğini ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
