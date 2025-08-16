Bağış Taleplerine Dikkat! - Son Dakika
Bağış Taleplerine Dikkat!

16.08.2025 13:54
Çorum Belediyesi, ismi kullanılarak yapılan bağış taleplerine itibar edilmemesini vurguladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı'nın ismini kullanarak yapılan bağış taleplerine itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin ismi kullanılarak vatandaşlardan para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olması istenen açıklamada, "Benzer bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine veya doğrudan belediyemize bilgi vermeleridir. Çorum Belediyesi olarak söz konusu girişimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmaktadır. Kamuoyu sadece belediyenin resmi açıklamalarına ve güvenilir kaynaklara itibar etmelidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

12:49
10:41
