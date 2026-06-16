Berhan Şimşek: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil - Son Dakika
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Berhan Şimşek: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil

16.06.2026 11:18
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CHP’de yargının "mutlak butlan" kararı sonrası yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinden Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e yönelik sert bir çıkış geldi. Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, İmamoğlu’nun artık partinin resmi cumhurbaşkanı adayı olmadığını ve cumhurbaşkanlığı ofisinin kapatıldığını açıkladı.

CHP’de yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası siyaset kulisleri kaynamaya devam ediyor. Kararın ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Berhan Şimşek, katıldığı CNN Türk canlı yayınında parti içi tartışmaların seyrini tamamen değiştirecek, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DEĞİL"

Şimşek, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun adaylık statüsünden, partideki geleceklerine kadar çok sert ifadeler kullandı. Canlı yayında kendisine yöneltilen “İmamoğlu hâlâ CHP’nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı?” sorusuna net bir dille yanıt veren Berhan Şimşek, cumhurbaşkanlığı ofisinin de kapatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı. Bir kere ortada hiçbir şey yokken 'cumhurbaşkanı adayı' diyemezsin, 'aday adayı' diyebilirsin."

"DİSİPLİN KURULU DEĞERLENDİRİR"

Şimşek, ilerleyen süreçte mutlak butlan kararı öncesi yönetimde olan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu hakkında partinin disiplin kurullarında kararlar alınabileceğine de yeşil ışık yaktı. Partide bir arınma sürecine işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse, 'kerameti kendinden menkul' değildir. Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat arkadaşların da istediği bu. Çünkü giderken partiden parçalar koparıp götürmek istiyorlar."

"TEMİZ SİYASETTEN YANAYSALAR..."

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun mevcut süreç ve iddialar karşısında partiden kendilerinin istifa etmesi gerektiğini savunan Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, canlı yayındaki açıklamalarını şu çarpıcı sözlerle noktaladı: “Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama şu an bu arkadaşlar, CHP'nin rahlei tedrisatından geldilerse ve kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir. Yargılanırlar, beraat ederlerse dönerler."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Berhan Şimşek, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berhan Şimşek: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil - Son Dakika

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