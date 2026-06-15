Etiyopya\'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Amhara bölgesinde Addis Ababa'ya giden yolcu otobüsünün yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiyopya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dessie ile Kombolcha kentleri arasındaki ve "Harego" olarak bilinen yol güzergâhında sabah saatlerinde Addis Ababa istikametine seyreden yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma düştü.
Kazada şu ana kadar 28 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan çok sayıda kişinin bulunduğu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yetkililer, yaralıların bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledilmesi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.
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