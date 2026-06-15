Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya\'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
15.06.2026 15:00
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Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya giden bir yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanarak 28 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Amhara bölgesinde Addis Ababa'ya giden yolcu otobüsünün yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Etiyopya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dessie ile Kombolcha kentleri arasındaki ve "Harego" olarak bilinen yol güzergâhında sabah saatlerinde Addis Ababa istikametine seyreden yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

CAN KAYBI ARTABİLİR

Kazada şu ana kadar 28 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan çok sayıda kişinin bulunduğu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Yetkililer, yaralıların bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledilmesi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

Addis Ababa, Güvenlik, Etiyopya, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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