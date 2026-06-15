Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Son olarak izlenme rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Işıl' rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ece İrtem'den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. 35 yaşındaki genç oyuncunun, sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ANNESİNİN YANINDA HAYATA VEDA ETTİ

Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem'in vefatına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan resmi açıklamada, İrtem'in olay anında evinde annesiyle birlikte olduğu belirtildi.

Avukat Gökkoyun, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Genç oyuncunun ani vefatını daha da trajik kılan kahreden bir detay da ortaya çıktı. Ece İrtem'in vefatından sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Sevenleri ve dostları ona yeni yaşını kutlayan mesajlar atmaya hazırlanırken gelen bu şok edici ölüm haberi, ailesini ve hayranlarını derin bir üzüntüye sevk etti.

SAATLER ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

İrtem'in sosyal medya hesabından saatler önce yaptığı son paylaşımlar ise görenleri gözyaşlarına boğdu. Hayat dolu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ve pozitif mesajlar veren genç oyuncunun bu ani gidişi, geride derin bir keder bıraktı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumunda işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.