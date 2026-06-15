Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

15.06.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç oyuncunun, vefatından sadece bir gün önce doğum gününü kutladığı ve olay anında annesinin yanında olduğu ortaya çıktı.

Son olarak izlenme rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Işıl' rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Ece İrtem'den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. 35 yaşındaki genç oyuncunun, sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ANNESİNİN YANINDA HAYATA VEDA ETTİ

Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem'in vefatına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan resmi açıklamada, İrtem'in olay anında evinde annesiyle birlikte olduğu belirtildi.

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Avukat Gökkoyun, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Genç oyuncunun ani vefatını daha da trajik kılan kahreden bir detay da ortaya çıktı. Ece İrtem'in vefatından sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Sevenleri ve dostları ona yeni yaşını kutlayan mesajlar atmaya hazırlanırken gelen bu şok edici ölüm haberi, ailesini ve hayranlarını derin bir üzüntüye sevk etti.

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

SAATLER ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

İrtem'in sosyal medya hesabından saatler önce yaptığı son paylaşımlar ise görenleri gözyaşlarına boğdu. Hayat dolu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ve pozitif mesajlar veren genç oyuncunun bu ani gidişi, geride derin bir keder bıraktı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumunda işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

ECE İRTEM KİMDİR?

Oyuncu Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Ana Sanat Dalı'nda tamamlayan İrtem, daha sonra oyunculuk alanında kendini geliştirmek amacıyla İstanbul'da Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim aldı.

Televizyon kariyerine 2014 yılında yayınlanan "Kaçak Gelinler" dizisiyle başlayan Ece İrtem, kısa sürede birçok başarılı yapımda rol aldı. "O Hayat Benim", "Şeref Meselesi", "Kertenkele Yeniden Doğuş", "Yeni Gelin", "Payitaht Abdülhamid", "Bay Yanlış", "Mahkum", "Yasak Elma" ve "Aile" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özellikle "Yeni Gelin" dizisindeki Afet karakteri ve "Aile" dizisindeki Cansın rolüyle dikkat çeken oyuncu, son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.

Müzik eğitimi geçmişiyle de öne çıkan Ece İrtem, kariyerini televizyon ve sinema projelerinde sürdürmeye devam ediyordu. Başarılı oyuncu, yer aldığı yapımlardaki performansıyla Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyordu.

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Kızılcık Şerbeti, Kalp Krizi, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfür etti Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfür etti
Okan Buruk’tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray’da devam edecek Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler
Görevi başında şehit olan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan’ı son yolculuğuna babası uğurladı Görevi başında şehit olan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ı son yolculuğuna babası uğurladı
Burası Ankara’nın göbeği Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Bartın’da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu

15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
14:05
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:58:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.