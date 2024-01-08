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Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2023 yılında 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak, ekonomiye katkı sağladı. Kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri ve siteler gibi işlek noktalara bırakılan konteynerler aracılığıyla geri dönüşüme katkı sağlandı. Bağlar Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de kuruldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sıfır Atık Projesi'nin ilçede büyük başarıya ulaştığını ve projeyi benimseyen Bağlar halkına teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı
08.01.2024 - 14:29,
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Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2023 yılında 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak, ekonomiye katkı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları, okullar, alışveriş merkezleri, siteler gibi vatandaşların yoğun olduğu işlek noktalara bırakılan konteynerler aracılığıyla geri dönüşüme katkı sağlandı.

Belediye bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 4 yıl önce uygulamaya başladıkları Sıfır Atık Projesi'nde ilçede büyük başarıya ulaştıklarını belirtti.

Bağlar'da yaşayanların projeyi benimsediğini aktaran Beyoğlu, "Hem ambalaj atıklarını hem tekstil atıklarını topluyoruz. Çevreyi korumakla beraber vatandaşlarımızın çevreyi koruma bilincini geliştirmiş oluyoruz. Ambalaj atıkları ve kullanılmış giysiler geri dönüşümle değerlendirilerek ekonomiye ciddi katkı sağlanmış oluyor. 2023'te 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Duyarlılık gösteren Bağlar halkımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile 99,5 ton tekstil ve 3,5 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
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