Bahar Taş'ın Ölümü: EMEP Başkanı Soruşturma Talep Etti

16.02.2026 23:11
EMEP Genel Başkanı Aslan, Bahar Taş'ın ölümüyle ilgili hızlı açıklamaları eleştirerek soruşturma istedi.

(ANKARA)-EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Muğla'nın Milas ilçesinde teknede ölü bulunan Bahar Taş'ın ölümüne ilişkin "Soruşturma başlatılmadan yapılan 'kalp krizi' açıklaması gerçeğin ortaya çıkmasını engelleme çabasıdır" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte kiraladığı teknede ölü bulunan 35 yaşındaki Bahar Taş'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Aslan, olayın "şüpheli ölüm" olarak kamuoyuna yansıdığını ve ilk andan itibaren ciddi soru işaretleri barındırdığını belirtti.

Aslan, soruşturma başlatılmadan, deliller toplanmadan, teknede bulunanların ifadeleri alınmadan ve ortada otopsi raporu yokken yapılan "kalp krizi" açıklamasını eleştirerek, "Bu açıklama kimin için, neyin üzerini örtme telaşıydı?" diye sordu.

Etkili ve bağımsız bir soruşturma yürütülmeden yapılan açıklamaların gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyeceğini ifade eden Aslan, benzer bir sürecin daha önce de yaşandığını savundu. Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 18 gün sonra bulunduğunu hatırlatan Aslan, bu süreçte de etkin bir soruşturma yürütülmediğini vurguladı.

Kadın ölümlerine ilişkin cezasızlık politikasını eleştiren Aslan, "Kadın katillerini, faillere göz yumanları korumayın. Soruşturmalar çok yönlü ve etkin biçimde yürütülsün, deliller derhal toplansın, sorumlular yargı önünde hesap versin" ifadelerini kullandı.

Aslan, "Bahar Taş'a ne oldu? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Bu sorular yanıt bulana kadar sormaktan, adalet talep etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.