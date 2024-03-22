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Baharda 4 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Süphan Dağı'nın eteklerindeki Kışkılı Mahallesi'nde 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

İlçenin Aydınlar Belediyesine bağlı Kışkılı Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. 4 metreyi bulan kar kütleleri, ekiplerin hummalı çalışması ile temizleniyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Kışkılı Mahallesi'nde Aydınlar Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları mart ayına rağmen yer yer 4 metreyi bulan karda devam ediyor.

Mevsim boyunca hummalı çalışma yaparak vatandaşların mağdur olmaması için yolları açan ekipler, zaman zaman etkili olan fırtına ve zorlu doğa şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Açıklamada bulunan Ünal Emen isimli vatandaş, mart ayının sonlarına rağmen yerde 4 metrelik kar olduğunu belirterek, "Sanki kış mevsiminin ortasındayız. Belediye tarafından yollarımız açılıyor" dedi.