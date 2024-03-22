Baharda 4 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor
BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Süphan Dağı'nın eteklerindeki Kışkılı Mahallesi'nde 4 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları sürdürülüyor.
İlçenin Aydınlar Belediyesine bağlı Kışkılı Mahallesi'nde kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. 4 metreyi bulan kar kütleleri, ekiplerin hummalı çalışması ile temizleniyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Kışkılı Mahallesi'nde Aydınlar Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları mart ayına rağmen yer yer 4 metreyi bulan karda devam ediyor.
Mevsim boyunca hummalı çalışma yaparak vatandaşların mağdur olmaması için yolları açan ekipler, zaman zaman etkili olan fırtına ve zorlu doğa şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Açıklamada bulunan Ünal Emen isimli vatandaş, mart ayının sonlarına rağmen yerde 4 metrelik kar olduğunu belirterek, "Sanki kış mevsiminin ortasındayız. Belediye tarafından yollarımız açılıyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Baharda 4 metrelik karda yol açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakalayarak cezaevine gönderdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.
Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Hastane ve Üniversite caddelerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf, Başdeğirmen'in hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek desteklerini dile getirdi.
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6 buçuk ayda 260 binden 487'e bine yani bu süreçte yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti olmadığını belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduğunu söyledi. Erbakan, İYİ Parti'yi de geride bırakacaklarını ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi parti olarak gireceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?