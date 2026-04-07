Bahçeli: Barış İki Kanatla Yükselir, Oyalanmaya Gerek Yok

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne değinen Bahçeli, barışın tek kanatlı bir kuş olmadığını, bir kanadın terör yapılarının fesih kararıyla, diğer kanadın ise Türk milletinin kendisi olduğunu söyledi. İki kanadın ahenkle çırpılmasıyla barışın yükselebileceğini vurguladı.

Bahçeli, sürecin milletin bekası ve devletin istikbali için stratejik bir mesele olduğunu belirterek, 'Terörsüz Türkiye'nin kalıcı barışın habercisi olduğunu ifade etti. Yasal düzenlemelerin TBMM'ye taşınacak olgunluğa erişmesini memnuniyet verici bulduğunu söyledi.

Dünyanın riskli bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bahçeli, milli birliğin güçlendirilmesinin ertelenemez bir zaruret olduğunu vurguladı. TBMM'nin süreçteki inisiyatifini dikkatli ve titiz bir şekilde yürüttüğünü, bu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Barışın teslimiyet veya taviz olmadığını, milletin onurunu koruyarak sağlanan bir denge olduğunu söyleyen Bahçeli, 'Barış; adaletin, kardeşliğin ve milli varlığın birlikte yükseldiği bir ülküdür' dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşliğin ve birliğin teminatı olduğunu, bu birliği bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade ederek, 'Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur' açıklamasını yaptı.