Bahçeli: Barış İki Kanatla Yükselir, Oyalanmaya Gerek Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli: Barış İki Kanatla Yükselir, Oyalanmaya Gerek Yok

07.04.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barışın adalet, kardeşlik ve milli varlıkla yükselen bir ülkü olduğunu belirterek, sürecin TBMM'de yasal düzenlemelerle ilerlemesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne değinen Bahçeli, barışın tek kanatlı bir kuş olmadığını, bir kanadın terör yapılarının fesih kararıyla, diğer kanadın ise Türk milletinin kendisi olduğunu söyledi. İki kanadın ahenkle çırpılmasıyla barışın yükselebileceğini vurguladı.

Bahçeli, sürecin milletin bekası ve devletin istikbali için stratejik bir mesele olduğunu belirterek, 'Terörsüz Türkiye'nin kalıcı barışın habercisi olduğunu ifade etti. Yasal düzenlemelerin TBMM'ye taşınacak olgunluğa erişmesini memnuniyet verici bulduğunu söyledi.

Dünyanın riskli bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bahçeli, milli birliğin güçlendirilmesinin ertelenemez bir zaruret olduğunu vurguladı. TBMM'nin süreçteki inisiyatifini dikkatli ve titiz bir şekilde yürüttüğünü, bu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Barışın teslimiyet veya taviz olmadığını, milletin onurunu koruyarak sağlanan bir denge olduğunu söyleyen Bahçeli, 'Barış; adaletin, kardeşliğin ve milli varlığın birlikte yükseldiği bir ülküdür' dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşliğin ve birliğin teminatı olduğunu, bu birliği bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade ederek, 'Oyalanmaya ve oyalamaya gerek yoktur' açıklamasını yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Devlet Bahçeli, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Barış İki Kanatla Yükselir, Oyalanmaya Gerek Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 13:55:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli: Barış İki Kanatla Yükselir, Oyalanmaya Gerek Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.