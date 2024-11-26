Bahçeli\'den Ahmet Türk ile Görüşme Açıklaması

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ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli grup toplantısı sonrası TBMM'den ayrılırken makam odası önünde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

"Görüşme talebi bize intikal etmedi"

Bahçeli, "Güneydoğlular... Değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı özel vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındandır."