Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Yasal Düzenleme Vurgusu
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Yasal Düzenleme Vurgusu

07.04.2026 13:52
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekerek, Meclis'teki yasal düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, küresel düzen ve Ortadoğu'daki gerilimlere değinen Bahçeli, muhalefet partisi CHP'yi de eleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye hedefinin stratejik önemine dikkat çekti ve TBMM'ye gelmesi beklenen yasal düzenlemeler için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır' diyerek bu sürecin vatan ve millet aşkıyla yürütülen hayırlı bir çalışma olduğunu belirtti. Yasal düzenlemeler konusunda net bir tavır koyan Bahçeli, 'Oyalanmaya gerek yoktur' ifadelerini kullanarak Meclis'teki çalışmaların olgunlaştığını ve hiçbir boşluğa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında küresel düzen ve Ortadoğu'daki gerilimlere de değinen Bahçeli, ABD ve İsrail'i eleştirerek 'Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı' dedi. Muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerini de sıralayan Bahçeli, CHP'nin temel meselelerden koptuğunu ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına atıfta bulunarak 'Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşmakta' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayii ve enerji alanındaki başarılarını takdir eden Bahçeli, ülkenin bölgede enerji ve güvenlik merkezi haline geldiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Devlet Bahçeli, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:48
İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
