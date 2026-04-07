Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Yasal Düzenleme Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye hedefinin stratejik önemine dikkat çekti ve TBMM'ye gelmesi beklenen yasal düzenlemeler için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır' diyerek bu sürecin vatan ve millet aşkıyla yürütülen hayırlı bir çalışma olduğunu belirtti. Yasal düzenlemeler konusunda net bir tavır koyan Bahçeli, 'Oyalanmaya gerek yoktur' ifadelerini kullanarak Meclis'teki çalışmaların olgunlaştığını ve hiçbir boşluğa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında küresel düzen ve Ortadoğu'daki gerilimlere de değinen Bahçeli, ABD ve İsrail'i eleştirerek 'Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı' dedi. Muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerini de sıralayan Bahçeli, CHP'nin temel meselelerden koptuğunu ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına atıfta bulunarak 'Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşmakta' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayii ve enerji alanındaki başarılarını takdir eden Bahçeli, ülkenin bölgede enerji ve güvenlik merkezi haline geldiğini vurguladı.