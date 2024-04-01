Bahçeli: "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır"
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce 1 Nisan'da sona ereceği duyurulan LGS başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak ve öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin Mamak ilçesinde saklandığını tespit etti. Operasyon sonucunda Y.V. gözaltına alındı. Y.V'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Ramazan ayında tüketimi artan gıdaların üretildiği iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve kullanıma uygunlukları kontrol ediliyor. Ayrıca, işletmecilere halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın, panik yarattı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
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