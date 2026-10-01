Bahçeli, resepsiyonda İmralı Heyeti'ne 'Selamımı söylersiniz' diye seslendi - Son Dakika
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Bahçeli, resepsiyonda İmralı Heyeti'ne 'Selamımı söylersiniz' diye seslendi

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Bahçeli, resepsiyonda İmralı Heyeti\'ne \'Selamımı söylersiniz\' diye seslendi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM resepsiyonunda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti. Buldan 13 Eylül'de gittiklerini, bir ay dolunca yeniden gidebileceklerini söyledi; Bahçeli 'Selamımı söylersiniz' dedi.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti. Bahçeli'nin "Seyahatiniz oluyor mu? Gidip geliyor musunuz?" sorusu üzerine Buldan, "13 Eylül'de gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde" diye yanıt verdi. Bahçeli, Buldan'a gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

TBMM 28. dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

Resepsiyonda DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için yanına gitti. Resepsiyondan ayrılacakları için yanına geldiklerini söyleyen TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Bahçeli ile selamlaştı. Bahçeli'nin "Seyahatiniz oluyor mu? Gidip geliyor musunuz?" sorusu üzerine Buldan, "13 Eylül'de gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde" diye yanıt verdi.

Bahçeli, Buldan'a gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ile sohbetin ardından DEM Parti heyeti resepsiyondan ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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