Bahçeli: Seçimler Zamanında Olmalı - Son Dakika
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Bahçeli: Seçimler Zamanında Olmalı

16.06.2026 12:12
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MHP lideri Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un erken seçimle ilgili açıklamalarına ilişkin "Seçimlerin zamanında yapılması ile Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Siz 'Ara seçim olmaz, seçimler zamanında yapılacak' dediniz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan da 16 Nisan 2028 çıkışı geldi. Yeniden seçim tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Seçimlerin zamanında yapılması ile Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplamalar yapılıyor. Millet, seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."

CHP'deki son gelişmelere ilişkin taraflara bir çağrısı olup olmadığı sorusuna ise Bahçeli, "Üç gün önemli şeyler söyledik, duymadınız mı" yanıtını verdi.

Bahçeli, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da açılık grevine başlamasına ilişkin soru üzerine  "Onlarında yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Seçimler Zamanında Olmalı - Son Dakika

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