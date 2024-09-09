Bahçelievler'de 12.5 Milyon Lira Hırsızlık - Son Dakika
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Bahçelievler'de 12.5 Milyon Lira Hırsızlık

Bahçelievler\'de 12.5 Milyon Lira Hırsızlık

Bahçelievler'de iki ayrı evden toplam 12 milyon 500 bin lira ve 3 İstiklal Madalyası çalan 4 kadın hırsız yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.09.2024 11:58
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BAHÇELİEVLER'de iddiaya göre girdikleri iki ayrı evden toplam 12 milyon 500 bin lira ve 3 İstiklal Madalyası çalan 4 kadın hırsız yakalandı. Üzerlerinde kapı açma aparatı ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık için apartmana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre tekstil işitle uğraşan Ş.K.'nın evine 19 Temmuz 2024 tarihinde 4 kadın hırsız girdi. Şüpheliler, Ş.K.'nın evinden içinde 9 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirası bulunan kasayı çaldı. Ş.K.'nın şikayeti üzerine polis ekipler çalışma başlattı. Polisin çalışmaları devam ederken 1 Ağustos 2024 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan hırsızlar bu kez H.G.G.'ye ait evden 3 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 3 İstiklal Madalyası çaldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların binaya girdiği anlara ait görüntülerin güvenli kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, ellerindeki aletle bina kapısını açan şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra aynı kapıdan kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, Başakşehir'de düzenlendiği operasyonda hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen S.T.(38), S.D.(26), K.D.(20) ve G.D.(54)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde kapı açma aparatı bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkardıkları Adliye'de mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 12.5 Milyon Lira Hırsızlık - Son Dakika

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